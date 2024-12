Na Globo, Patricia Abravanel elogia Huck: “Quero honrar você”

Silvio Santos recebeu uma homenagem da Globo e do SBT na noite deste domingo (15). As emissoras transmitiam o Domingão Com Huck e o Programa Silvio Santos, apresentados por Luciano Huck e Patricia Abravanel, respectivamente.

Quando um participante do Show de Calouros imitava a cantora Maria Bethânia, uma vinheta interrompeu a programação do SBT com a frase “Plantão” ao lado de um mascote de Silvio.

A filha do apresentador, então, deu o recado:

– Interrompemos a nossa programação para uma notícia extraordinária: vamos receber uma homenagem ao meu pai no Domingão Com Huck, e você vai assistir aqui no SBT. Depois da homenagem, voltamos com o Programa Silvio Santos.

SBT e Globo, então, passaram a transmitir, em sinal único, o programa de Luciano Huck, que pediu as primeiras notas da música Silvio Santos Vem Aí, e destacou:

– A televisão brasileira não seria como é hoje sem Silvio Santos. Por isso, numa noite dedicada a celebrar o talento da TV brasileira, não poderíamos deixar de homenagear o maior de todos.

Em meio à homenagem ao pai, Patricia elogiou Luciano Huck.

– Você é um exemplo em vários momentos e eu quero honrar você neste momento. Você forma pessoas, você comunica com a mesma missão do meu pai, você quer inspirar pessoas a serem ainda melhores. Mostrar que é possível realizar sonhos – declarou.

– Meu pai era assim, ele sonhou e realizou. Ele via o melhor nas pessoas, ele via o potencial nas pessoas. E eu vejo que você tem seguido esses passos em vários aspectos – prosseguiu

Em seguida, ela deu detalhes sobre como surgiu a ideia.

– Quero agradecer: o Luciano fez esse convite. Achei generoso demais da sua parte, maravilhoso. A Daniela [Beyruti], minha irmã, teve a ideia genial de poder fazer essa transmissão simultânea. Então estou aqui muito honrada.

– Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento – destacou Patricia Abravanel, antes de citar os legados de Jesus Cristo e Walt Disney.

Por fim, a dupla ainda arremessou “aviõezinhos” com notas de R$ 100, perguntando “Quem quer dinheiro?!”, como Silvio Santos tradicionalmente fazia.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo