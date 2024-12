Nova cirurgia de Preta Gil é adiada após consulta nos EUA

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde e próximas etapas no tratamento contra o câncer. Preta, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil após consulta com oncologista, e revelou que a cirurgia para as remoções dos tumores que seria neste domingo (15) foi adiada para a próxima quinta-feira (19).

Ela não explicou, no entanto, o motivo do adiamento da cirurgia, que já havia sido programada dentro de seu ciclo de intervenções

– Ia operar amanhã, então, eu tinha que tirar o cabelo e a unha para operação. Eu vou operar agora só na quinta, mas aí eu decidi tirar o cabelo hoje mesmo para poder tratar esses dias, mas vou sentir falta do meu cabelão – disse a cantora.

Preta retornou ao Brasil após passar uns dias em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para avaliar outras opções de tratamento.

Na semana passada, Preta Gil revelou que iria fazer um procedimento cirúrgico nos Estados Unidos. A cirurgia tem a intenção de remover um tumor, já que o tratamento oncológico que a artista faz não teria surtido o efeito esperado pelos médicos

– Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Vim] a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem – anunciou a artista.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Frame de vídeo / Fantástico