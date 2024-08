Natura Musical apresenta o “3º Festival Apoena – a música da floresta”

O Festival Apoena chega a sua terceira edição em um grande encontro que reúne mais de 15 atrações em um line-up que exalta a ancestralidade e a diversidade musical da floresta.

Celebrar a cultura amazônica e a música feita na região, além de reverenciar mestres e mestras fazedores de cultura, será a principal proposta do “3º Festival Apoena – a Música da Floresta”. Nesta edição, a programação será dividida entre os dias 12, 19, 26 de outubro e 2 de novembro, no Espaço Cultural Apoena, e o dia 8 de novembro, com programações musicais, feira criativa indígena e gastronomia regional, no Espaço Na Bêra.

Assim como nas edições anteriores, o 3º Festival Apoena será um grande encontro da pluralidade da cultura amazônica, reunindo mais de 15 atrações em um line-up que exalta a ancestralidade e a diversidade musical da floresta. As atrações serão reveladas gradativamente até as datas de realização, mas já iniciou a venda online de ingressos promocionais. “Além de bandas e grupos que sempre estão nos palcos do Apoena, vamos apresentar artistas consagrados que levam a cultura da nossa região para o mundo”, destaca o organizador do evento e sócio-proprietário do Apoena, Anderson Moura.

Segundo a organização do evento, o Festival reforça o que, há quase dez anos de atividade, o Espaço Cultural Apoena tem realizado na capital paraense que é a missão de ser palco e homenagear a cultura da região em sua pluralidade de produções artísticas e estilo musicais e manifestações populares e ancestrais.

“Vamos reunir a diversidade da música da Amazônia paraense em cinco dias de evento, sendo quatro sábados com entrada franca no nosso Espaço Cultural, com mestres e mestras de Carimbó do interior do estado e da região metropolitana. E o grande dia do Festival, 08 de novembro, com mais de dez atrações unindo a tradicional e nova música da nossa região, no Espaço Cultural Na Bêra, às margens da Baía do Guajará”, detalha o organizador.

Esta terceira edição do Festival Apoena tem o patrocínio da Natura Musical e apoio institucional da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará. A primeira edição ocorreu de forma independente, em dezembro de 2019, reunindo mais de 10 atrações. A segunda edição foi no pós-pandemia, em 2021, dividido em cinco noites, também com 10 artistas da cena de Belém, no próprio Espaço Cultural Apoena, contemplado pela Lei Aldir Blanc.

“Após quase dez anos contribuindo para a disseminação da cultura da nossa região, sermos contemplados com um edital tão importante como o Natura Musical é uma honra imensa e potencializa nosso trabalho ao nos dar a possibilidade de apresentar para artistas e público uma melhor estrutura, o que sempre pensamos para nossos festivais”, ressalta Anderson Moura.

Serviço

Natura Musical: 3º Festival Apoena – A Música da Floresta

Dia 8 de novembro

Local: Na Bêra. R. São Boaventura, 268 – Cidade Velha – Belém/PA

Venda on line: R$40 (ingresso relâmpago)

https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-apoena-a-musica-da-floresta/2588999

Mais informações: 91 98213-6071 / 91 98158-0829/ @espacoculturalapoena

Imagem: Divulgação