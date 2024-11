Novo avião de Lula custa R$ 1,5 bi e pode demorar 1 ano e meio

De acordo com valor apresentado pelo comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, o novo avião presidencial deve custar 250 milhões (R$ 1,450 bilhão). A compra pode ficar para um segundo momento por conta da discussão sobre o corte de gastos no governo, embora Lula (PT) tenha pedido urgência na compra de uma nova aeronave.

Por enquanto, existem duas opções. Uma delas é um avião já em uso, fabricado em 2016 e que tem configurações semelhantes às que desejam Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva. Demoraria menos de 1 ano para ser totalmente adaptado e entregue ao governo brasileiro. A segunda opção é um avião novo, produzido sob encomenda, com tempo de entrega que seria de cerca de 1 ano e meio.

O Planalto quer que o avião tenha mais autonomia do que o atual, que precisa fazer escalas técnicas em viagens para a Europa ou EUA. As informações são do Poder360.

Fonte e imagem: Pleno.News