Oitenta mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém neste mês de julho

Cerca de 80 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) neste mês de julho, conforme a projeção da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), responsável pela administração do espaço. A expectativa é a de que o fluxo registrado supere o do ano passado.

A procura pelas passagens e movimentação nas áreas de embarque de passageiros, que vão curtir o final de semana de veraneio em balneários de outros municípios paraenses, começou a intensificar-se já na quinta-feira (4).

Para receber os usuários, o equipamento público recebeu manutenções internas ainda no mês de junho. “Realizamos a manutenção periódica das centrais de ar-condicionado e demais espaços. O Governo do Pará realiza investimentos na malha hidroviária, com terminais que oferecem segurança, conforto e comodidade para a população que precisa dos rios para se locomover”, disse o secretário da CPH, Josenir Nascimento.

Este ano, a CPH também vai disponibilizar uma assistente social no espaço, para oferecer atendimento humanizado ao público.

A Raiana Medeiros Sousa, 30 anos, é casada e mora em Fortaleza (CE). Ela está de férias em Belém e nesse período tem um destino certo: Soure, no Marajó. “Eu sempre opto em viajar daqui, eu gosto do Terminal daqui. Fiquei surpresa porque está tudo climatizado, tudo bem organizado como deveria ser”, elogiou.

Outro passageiro que vai para o Marajó, mas para Ponta de Pedras, é o Cristiano Araújo. “Vou curtir com a família, as crianças, conhecer o Marajó, é uma parte que não conheço ainda”, disse. “O Terminal está bem melhor, ambiente agradável, o ar-condicionado está funcionando, o atendimento é tranquilo

Movimentação – De acordo com a CPH, órgão responsável pela administração do THB, a média diária de passageiros é superior a 3 mil pessoas por dia, tendo os fins de semana como períodos de maior movimentação.

Os destinos mais procurados pelos viajantes devem ser os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó.

Viagens extras – Com o aumento da demanda, algumas viagens extras serão realizadas no THB neste mês de julho,

Dicas para quem vai viajar – A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

– Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Chegar uma hora antes do embarque;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artan) e guardar os bilhetes;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Serviço: O Terminal Hidroviário de Belém fica localizado na avenida Marechal Hermes, em Belém. O espaço funciona todos os dias da semana, das 6h às 18h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/ Ag Pará