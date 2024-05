Pai e filho são presos em Concórdia com armamento pesado utilizado em crimes contra empresas de dendê na região

A Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da delegacia de Concórdia do Pará, com apoio irrestrito da Polícia Militar local, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, consoante processo de n° 0800346-87.2024.8.14.0105, expedido pelo poder judiciário daquele município da região nordeste paraense, por representação da autoridade policial local, que investiga associação criminosa voltada ao cometimento do crime de furto de dendê na região do vale do Acará, à qual inclui-se a cidade de Concórdia do Pará.

Na ação, foi realizada a prisão de V.A.L. e D.G.L, pai e filho, criminosos contumazes que praticaram diversos crimes contra empresas produtoras de dendê na região, dentre eles, tentativas de homicídio de funcionários que estavam em caminhão de empresas locais.

A dupla investia contra os veículos fazendo disparos de espingardas calibre .22.



Constam, ainda, registro policial de ameaças proferidas pelo filho contra funcionários das empresas. No total, foram aprendidas três armas de fogo de fabricação caseira, uma espingarda, munições, aparelhos celulares, rádios comunicadores e R$ 3.000 em espécie.

Os acusados já estão à disposição do Fórum Criminal na comarca de Concórdia do Pará



Imagens: Divulgação