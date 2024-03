Papão estreia na Copa Verde com 3 a 0 sobre o Rio Branco, do Acre

O Paysandu estreou na Copa Verde na noite desta quarta-feira, 06, jogando em Rio Branco, no Estado do Acre, contra o time de mesmo nome da cidade. Não se pode dizer que foi uma goleada, mas o Bicola passou com facilidade sobre o adversário para a próxima fase da competição, aplicando três a zero sobre os donos da casa.

Agora, o Paysandu tem vaga garantida nas quartas de final da competição, onde enfrenta o Manaus, que despachou o Tocantinópolis ontem, terça-feira, 05. Os gols da vitória foram marcados por Biel e Vinícius Leite, no primeiro tempo, e Carlão, na etapa final.

Para maior alegria da Fiel, no jogo desta noite houve a volta do técnico Hélio dos Anjos, que havia sido suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por nove jogos, sob acusação do crime de homofobia.

Dos Anjos colocou a equipe com três atacantes e a iniciativa deu certo, tanto que o grupo ficou no ataque o tempo todo na fase inicial, dominando completamente a equipe do Rio Branco, daí os dois primeiros gols nessa fase da partida com Biel e Vinícius Leite.

No segundo tempo não houve grandes mudanças e Carlão fechou o marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ com o terceiro gol bicolor, eliminando o Rio Branco e classificando o Paysandu para as quartas de finais da Copa Verde.

Imagens: José Luís Totti/Agência Paysandu