Pará Clube realiza programação festiva em comemoração aos 121 anos de fundação

A diretoria do Pará Clube comemorou festivamente os 121 anos de aniversário do clube da Lomas Valentinas. Os festejos foram comandados pelo presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Junior, que ressaltou as dificuldades financeiras que atravessa o clube, porém, não deixou a data que viesse passar em branco e trabalhou muito para que a programação acontecesse, para alegria dos associados que prestigiaram o acontecimento que envolveu jogos de futebol de campo, tenis de quadra e tênis de mesa.

“Esse foi só um início do resgate do clube começando pela modalidade de esporte, abrangendo três tipos de esportes: futebol de campo, tênis de mesa e tênis de quadra que movimentou inúmeros associados praticantes desses esportes, inclusive, há muito isso não acontecia. Os associados estão plenamente conscientizados de como se encontra o clube: em péssima condições, sobretudo, financeiramente e para nós superarmos esses obstáculos negativos precisarmos contar com o retorno de todos para chegarmos ao nosso objetivo que é alavancar o Pará Clube nos setores de esportes, sociais e culturais, retornando as conquistas tanto a nível regional como nacional”, disse Villar Júnior.

“Sei que a tarefa não será fácil. Todavia, muito em nosso Deus que nos dará força objetivando alcançamos os nossos planejamentos, devidamente aprovados pelos demais integrantes da nossa Comissão Administrativa em prol dos associados”, acrescentou o dirigente.

O presidente da Federação Paraense de Tênis, Roberto Kataoka, prestigiou a solenidade da programação festiva entregando ao presidente do Pará Clube, um presente pela data comemorativa, sob os olhares de Enzo Luzi, André Bentes e Guilherme Bentes. Todos enalteceram a organização do evento.

O médico Aderson Lobão, praticante a modalidade de tênis de quadra, parabenizou o presidente da Comissão administrativa, Villar Junior, pela sua garra, determinação e eficiência em fazer acontecer os festejos pelos 121 Anos do Pará Clube. O magistrado Antônio Fernando Carvalho Villar também prestigiou a programação festiva.

Encerrando os festejos aconteceram com os parabéns aos 121 Anos de aniversário da agremiação paraclubina.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar