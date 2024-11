Pará é destaque na 1ª edição do Prêmio Excelência Sindical da Indústria

Nesta quarta-feira, 27, durante o Encontro Nacional da Indústria, em Brasília, quatro iniciativas da FIEPA estarão concorrendo ao primeiro lugar no Prêmio Excelência Sindical, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esses resultados refletem a atuação estratégica da gestão da Diretoria liderada por Alex Carvalho em seu primeiro ano à frente da entidade, que impulsionou projetos inovadores e sustentáveis, consolidando o Pará como um protagonista nacional no setor industrial. A FIEPA é a única federação finalista em quatro categorias.

Os projetos finalistas são o “MapRedes – Mapeando Fornecedores na Amazônia”, que fortalece a cadeia de fornecedores locais, e a “Assessoria de crise para o embargo da carne brasileira na China”, que demonstra a agilidade da FIEPA em apoiar o setor produtivo, além da iniciativa “Redes – Iniciativa do Sistema FIEPA”. O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos e Farmacêuticos do Pará (SINQUIFARMA) também foi reconhecido pelo projeto “Amazônia na Pele”, que explora a biodiversidade amazônica para fortalecer a economia verde.

Esses resultados refletem a atuação estratégica da gestão da Diretoria liderada por Alex Carvalho em seu primeiro ano à frente da entidade, que impulsionou projetos inovadores e sustentáveis, consolidando o Pará como um protagonista nacional no setor industrial.

Para Alex Carvalho, as restrições demonstram o compromisso com o desenvolvimento da indústria paraense. “Estar entre os finalistas já é uma grande conquista e demonstra a força do trabalho de um tempo comprometido com o crescimento da indústria e o fortalecimento institucional da Federação e de seus sindicatos filiados. Estamos confiantes de que as iniciativas da FIEPA servirão de inspiração para outras instituições do país”, afirmou.

Os vencedores serão anunciados durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI), em Brasília. O Prêmio Excelência Sindical é um dos pilares do Programa Excelência Sindical da CNI, que busca valorizar, ampliar e fortalecer a representatividade do setor industrial por meio do reconhecimento de boas práticas, da disseminação de conhecimento e do fortalecimento do associativismo.

Imagem: Divulgação