Pará reduz em mais de 70% área recoberta por alerta de desmatamento

O Pará registra 15 quilômetros de área recoberta por alerta de desmatamento em fevereiro deste ano, o equivalente a uma redução de 72% em comparação ao mesmo período em 2024, quando foram registrados 54 km². Essa diminuição corresponde a uma redução de -38 km² na área afetada. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) e foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Conforme o informativo, os dados revelam o avanço da estratégia adotada pelo Governo do Pará para a preservação da Amazônia. A redução registrada em fevereiro de 2025 é a menor de toda a série histórica, desde 2019.

“Este é um exemplo de que quando o Estado prioriza e implementa uma política séria de comando e controle, de desenvolvimento sustentável e de mudança no uso do solo, o resultado vem. E com essa redução registrada em fevereiro temos certeza de que estamos no caminho certo, e que essa é, sem dúvida, a comprovação do esforço e da dedicação dos nossos agentes que permanecem em campo por meio das operações Curupira e Amazônia Viva”, destacou o governador Helder Barbalho.

QUEDA NA REGIÃO

Na Amazônia Legal também houve redução. A área abrangida por alerta de desmatamento em fevereiro de 2025 totalizou 81 km², o que representa uma queda de 64% em relação ao mesmo período do ano passado, quando haviam sido registrados 227 km². Essa variação corresponde a uma diminuição de 146 km².

Segundo o Inpe, o Pará apresentou uma redução significativa na sua participação no desmatamento da Amazônia Legal. Em 2024, a participação do Estado correspondia a 24%, e em 2025, ficou em 19%.

No acumulado entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, o Pará apresentou 824 km² de área sob alerta de desmatamento, uma redução de 18% em comparação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a uma redução de 186 km² na área afetada.

“Este resultado comprova o êxito da nossa estratégia, adotada desde 2019, que além da fiscalização oferece alternativas sustentáveis. O que estamos fazendo é investir em políticas públicas que estimulam a produção sustentável, que oferecem uma nova forma de uso dos recursos naturais e de conservação do solo. Isso passa pelo nosso Plano de Bioeconomia, pelo Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, Programa Regulariza Pará, Plano Estadual Amazônia Agora e por todas as estratégias que temos implementado”, explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão.

Na Amazônia Legal foram registrados 2.129 km² de área sob alerta de desmatamento, no mesmo período, uma redução de 9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 2.353 km² – diminuição de 223 km².

MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS

Também houve redução nos municípios incluídos no Decreto nº 2.887, de 7 de fevereiro de 2023, que declara “Estado de Emergência Ambiental”. São eles: Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia. A área sob alerta de desmatamento registrada em fevereiro de 2025 foi de 9,05 km², representando uma diminuição de 53% (10,18 km²) em comparação ao mesmo período de 2024.

O Sistema Deter, em funcionamento desde 2004, é uma ferramenta estratégica de apoio à fiscalização ambiental, ao mapear as áreas de supressão e degradação florestal na Amazônia Legal, e da vegetação primária em regiões de savana e florestas do bioma Cerrado. Os alertas gerados pelo sistema abrangem tanto áreas completamente desmatadas (corte raso, áreas de mineração e desmatamento associado à vegetação), quanto aquelas em processo de degradação florestal (exploração madeireira, queimadas e demais atividades correlatas).

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias