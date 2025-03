Preso no flagra por extorsão e porte ilegal de arma de fogo

A polícia prendeu na tarde desta sexta-feira, 07, em flagrante delito, um homem acusado dos crimes de extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão se registrou no bairro Parque Guajará, em Belém O preso é apontado como responsável pela prática de extorsões e atentados contra um estabelecimento comercial localizado na Avenida Augusto Montenegro.

A operação foi desencadeada após o registro de um incêndio no estabelecimento comercial, ocorrido hoje. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

“Nossas equipes da Polícia Civil identificaram que o estabelecimento era alvo de ameaças há uma semana. No último sábado (1º), criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a loja, e hoje, atearam fogo no local, provocando o incêndio”, contou o delegado-geral Walter Resende.

Durante as diligências desta sexta-feira, os policiais identificaram o veículo utilizado nos crimes. Na abordagem, o condutor foi detido, e com ele, foi encontrada uma pistola da marca Taurus, modelo PT940, além de 21 munições de calibre .40. O suspeito foi preso e teve a arma e as munições apreendidas.

“O armamento apreendido é do mesmo calibre utilizado nos disparos contra o estabelecimento, e o veículo é o mesmo usado nas tentativas de extorsão anteriores. Já requisitamos perícias para materializar e produzir provas técnicas relacionadas aos crimes investigados”, explicou o delegado Breno Ruffeil, titular da DRFC.

O suspeito encontra-se à disposição da Justiça, e as equipes policiais continuam o trabalho de identificar e localizar outros envolvidos em crimes dessa natureza.

Imagens: Agência Pará de Notícias