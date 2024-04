Parque Cultural Vila Maguary de Ananindeua será inaugurado no próximo domingo

Após 8 meses de espera o Parque Cultural Vila Maguary será inaugurado no próximo domingo (28), no município de Ananindeua. O complexo possui 35. 000m² , o espaço terá o seu primeiro teatro da cidade, museu interativo, uma imensa área de lazer e o histórico Casarão do Curtume totalmente reformado.

Além disso, o local conta com uma área de contemplação, píer área de piquenique, redário e balanços, além de espaço para esportes radicais, como tirolesa e arvorismo e uma pista para passeio, caminhada e ciclismo.

O prédio do antigo curtume foi integralmente restaurado e dois restaurantes e uma galeria para exposições.

Primeiro teatro de Ananindeua está no Parque Vila Maguary

Com capacidade para receber 322 pessoas, o Teatro Municipal de Ananindeua está preparado para receber espetáculos cênicos e musicais, além de equipamento audiovisual para exibição de filmes.

O átrio também abriga o Museu Interativo de Ananindeua, onde a história do nascimento da cidade será contada a partir de um equipamento digital constituído por totens e mesas onde crianças, jovens e adultos serão convidados a fazer parte.

Equipamento de ponta e cinema

Equipado com as mais recentes e modernas tecnologias do mercado, o Teatro Municipal de Ananindeua possui sistemas de som e luz capazes de receber

espetáculos de média e grande complexidade; assim como exibição de filmes através projetor profissional de 8500 lumens numa tela de 250 polegadas.

A programação de cinema será exibida semanalmente, prestigiando uma produção cinematográfica que transita entre o entretenimento e a educação, além de debates sobre o universo da sétima arte.

O teatro será inaugurado no dia 1 de maio, e para abrir o palco do Teatro Municipal a atriz Cláudia Abreu apresenta a peça”Virgínia”, baseado nos textos da escritora britânica Virgínia Woolf.

Primeiro monólogo escrito e estrelado por Cláudia Abreu, o espetáculo tem direção de Amir Haddad, e será apresentado também nos dias 02 e 03 de maio.

SERVIÇO

Programação de Inauguração do Parque Vila Maguary

Dia 28 de abril

09h – Abertura dos portões

Cortejo cultural

Inauguração do Casarão do Curtume

Inauguração da Galeria Jorge Granhin

11h – Grupo de Carimbó Toró-Açu;

16h – Cultura Hip Hop (CRAS)

17h – Show Trilogia: Nilson Chaves, Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro;

19h – Cerimônia oficial de inauguração;

20h – Show Banda Fruta Quente;

22h – Queima de fogos

Toda a programação é gratuita.

Fotos: Divulgação