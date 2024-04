Santa Rosa esnoba nos jogos de vôlei estudantil

O Santa Rosa fez bonito na primeira fase Metropolitana de Voleibol Feminino, se classificando em duas categorias e uma no naipe masculino. Os resultados dos confrontos decisivos foram esses: categoria A- Feminino- 12/14 anos: Santa Rosa 2 x 0 Maple Bear ( 25 x 13 e 25 x 10).

A equipe do Santa Rosa utilizou as atletas Paola, Lívia, Luiza, Valentina, Sofia Canhota, Geovanna, Sofia Correia, Taissa, Talissa, Rebeca, Luana e Morena.

Categoria B- Feminino- 15/17: Santa Rosa 2 x 0 Santa Catarina ( 25 x 12 e 25 x 18 ). Santa Rosa ultilizou essas jogadoras: Geovana Castanhal, Irandra, Paula, Vitória, Bianca, Gaby, Sury Fontes, Sofia Caxias, Maya, Renata, Nahum e Denise Klautau.

Categoria B- Masculino- (15 x 17) Santa Rosa 2 x 0 Cemi ( 25 x 14 e 25 x 13).

As três categorias estão classificadas para disputarem a fase Super Jeps, que será realizada no período de 29 de Junho a 3 de Julho, na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense, a 700 quilômetros da capital. A competição tem a realização da Secretaria de Educação do Estado/Seduc, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer- NEL.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar