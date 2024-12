Pequenos gestos de bondade: voluntários preparam presentes para pacientes internados no fim do ano

Com a chegada das festas de fim de ano, o espírito de solidariedade e generosidade se intensifica, unindo pessoas em ações que aquecem corações e renovam esperanças para o ano que vem. De acordo com a pesquisa “Retrato da Solidariedade”, realizada em dezembro de 2023 pela Fundação José Egydio Setúbal, 17% dos entrevistados participaram de algum trabalho voluntário nessa época do ano.

“O ato de se voluntariar é um lembrete de que, em momentos difíceis, pequenos gestos de bondade podem transformar o dia de alguém. Isso vai muito além de doar tempo e habilidades”, destaca a coordenadora do voluntariado e pastoral dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, Nilza Brenny. Nos hospitais que fazem parte do Grupo Marista, voluntários vivem esse espírito diariamente, levando cuidado e carinho aos pacientes. Por meio de campanhas de arrecadação e visitas, eles espalham amor e transformam cada momento em gestos de acolhimento.

Para esse Natal, a equipe organizou a entrega de presentes aos pacientes internados nos dois hospitais, buscando oferecer apoio emocional, promover a humanização e contribuir para a melhora no tratamento. A iniciativa também visa transformar a experiência hospitalar em um momento marcante e positivo.

NATAL PARA OS VOLUNTÁRIOS

Para o Natal, o grupo de voluntariado “Mãos que Transformam” está confeccionando árvores de Natal feitas com retalhos de tecido, formando camadas com estampas e cores variadas. “Essa ação possui um significado profundo, tanto para quem a pratica quanto para os beneficiados, ultrapassando o gesto físico. Por meio dessa entrega, podemos transmitir amor e alegria aos pacientes. É um gesto de solidariedade, empatia e conexão humana”, explica a responsável pelo voluntariado dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, Kelly Lopes.

Além da entrega das árvores de Natal, os voluntários dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru participarão de uma ação conjunta com a Escola Esperança no projeto “Adote uma Cartinha”.

CUIDADO NÃO TIRA FÉRIAS

Ao longo do ano, mais de 147 mil atendimentos, incluindo internações, urgências e emergências, cirurgias e consultas ambulatoriais são realizados no Hospital Universitário Cajuru. Para manter essa assistência, a instituição que é 100% SUS conta com a captação de recursos, que, assim como os atendimentos, também precisa acontecer de forma ininterrupta. Com o objetivo de incentivar as doações neste período de final de ano e reforçar o espírito de solidariedade, o hospital deu início à campanha “O Cuidado Não Tira Férias”, que destaca a importância dos recursos captados para a manutenção dos serviços filantrópicos da instituição.

“A participação ativa da comunidade em hospitais filantrópicos é mais do que uma simples doação, é a prática da cidadania em sua forma mais nobre. Todos nós podemos ser catalisadores de mudança ao contribuirmos como pudermos, seja como voluntários ou com doações. Além dos valores monetários, essas iniciativas representam a expressão autêntica de solidariedade e responsabilidade social”, reforça a gerente de Marketing do Hospital Universitário Cajuru, Ana Paula Tabor Druszcz.

Imagem: Divulgação