PF intima ex-assessor do TSE após vazamento de mensagens

O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, foi intimado nesta quarta-feira (21) pela Polícia Federal para depor sobre o vazamento de mensagens que expõem a atuação do ministro Alexandre de Moraes em ações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-assessor terá que prestar depoimento nesta quinta (22) na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A mulher de Tagliaferro também terá que comparecer para depor. As informações são do Poder360.

A PF abriu um inquérito, a pedido de Moraes, para verificar o vazamento das mensagens divulgadas pela Folha de S.Paulo, onde é possível ver que o ministro do STF usava o órgão do TSE para levantar informações contra opositores.

Integrantes da equipe do ministro trocavam mensagens com Tagliaferro, faziam pedidos de informações sobre pessoas, incluindo de um prestador de serviço que iria trabalhar na casa de Moraes.

Nessas trocas de mensagens é possível notar que o ministro fez pedidos pelo menos 20 vezes para a produção de relatórios de forma não oficial.

Fonte: Pleno news/Foto: Reprodução/Redes Sociais