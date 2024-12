Picanha longe do prato: Carne bovina fica mais cara em outubro

Um levantamento da empresa de tecnologia Neogrid, intitulado Variações de Preços: Brasil & Regiões, apontou que ficou mais difícil para o brasileiro adquirir carne bovina em outubro deste ano. Segundo a pesquisa, a proteína bovina ficou 5,6% mais cara no décimo mês do ano e acompanhou a tendência de alta de outros itens, como o ovo (7,7%) e a carne suína (5,3%).

De acordo com a Neogrid, o preço médio por quilo da carne bovina aumentou de R$ 33,38 para R$ 35,24 entre setembro e outubro, enquanto o valor médio da unidade do ovo subiu de R$ 0,77 para R$ 0,83 no mesmo período. A proteína suína, por sua vez, saltou de R$ 16,61 em setembro para R$ 17,49 em outubro.

A carne bovina, por sinal, já havia aumentado entre agosto e setembro, já que no oitavo mês deste ano o preço médio por quilo era de R$ 31,51. Outros itens que também aumentaram de preço em outubro foram o óleo, com alta de 4,7%, e o frango, que ficou 3,3% mais caro.

Já as maiores quedas no valor médio entre setembro e outubro foram dos legumes (-6,6%), da farinha de mandioca (-3,7%), do creme dental (-2,3%), do leite em pó (-1,6%) e do leite UHT (-1,4%).

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay