Gramado do Novo Mangueirão recebe inspeção técnica da CBF

O secretário titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade, recebeu no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), o representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o engenheiro Agrônomo Marcelo Araújo, para realizar a inspeção do gramado visando preparação para os treinos da Seleção Brasileira masculina, nos dias 11, 12 e 13, para se preparar para o jogo contra a Venezuela, em Maturín, no dia 14 de novembro, partida válida pela data FIFA, das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A visita se registrou na manhã de ontem, terça-feira, 05.

Estiveram presentes na vistoria a secretária adjunta da Seel, Ana Paula Alves, o diretor do Mangueirão, Mauricio Bororó, o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, o diretor de eventos da Seel, Fabiano Scherer e o engenheiro agrônomo do Mangueirão, Raimundo Mesquita.

O secretário titular da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a felicidade de receber a seleção mais uma vez no Estádio do Mangueirão. “É com muita alegria, com muita felicidade, que recebemos mais uma vez a Seleção Brasileira, vamos dar uma grande recepção e com certeza poder ajudar a Seleção neste treino para ir a Venezuela e ganhar esse jogo, ajudar o nosso Brasil a ir a Copa do Mundo, para a gente buscar o Hexa em 2026”, disse o secretário.

A Seleção retorna à capital paraense após um ano, aonde realizou a partida vencendo a Bolívia, com uma goleada pelo placar de 5 a 1, em setembro de 2023. Em um Mangueirão com mais de 48 mil pessoas vibrando do início ao fim da partida. Noite especial para Neymar, que marcou dois gols, chegando aos 79 com a camisa Amarelinha e superando Pelé como maior goleador da história da seleção brasileira. Rodrygo, em uma atuação de destaque, também balançou as redes duas vezes, e Raphinha completou a vitória. Ábrego fez o único gol dos bolivianos.

O estádio, que foi completamente reconstruído e modernizado, foi determinante para a escolha da Confederação de trazer, novamente, a Seleção para Belém, pois o local atende os padrões exigidos pela Fifa, colocando a capital paraense na rota de grandes eventos esportivos. Além disso, a reestruturação total do Mangueirão elevou o seu nível de segurança e conforto. O local possui capacidade para mais de 50 mil torcedores, além dos novos acessos e a estrutura interna para os times que chama atenção dos clubes que jogam no estádio. O gramado do Mangueirão, do tipo “Bermudas Celebration”, a mesma utilizada nos principais estádios do mundo, é apropriado para o clima tropical de Belém.

O diretor de competições da FPF, Del Filho, fala sobre as expectativas para a chegada da seleção em Belém. “As expectativas são muito grandes, por conta de quem está organizando esses treinamentos, como o Governo do Estado e a FPF, naturalmente pelo público que clama, gosta tanto da nossa Seleção Brasileira. Então, a gente espera que a Seleção faça uma boa preparação, que mais uma vez Belém, além de oferecer uma excelente infraestrutura, possa dar sorte para mais uma grande partida pelas eliminatórias”, disse o diretor de competições da FPF.

LOCALIZAÇÃO

A localização de Belém é mais próxima de Maturim, local do jogo contra a Venezuela, que acontece no dia 14 de novembro. De avião, a viagem dura cerca de 3h.

Em quarto lugar nas eliminatórias com 16 pontos, o Brasil encara a Venezuela, dia 14 de novembro, às 17h (de Brasília), em Maturin. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Imagem e texto: Jessé Lima/Seel