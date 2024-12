Polícia Militar flagra drogas e grande soma em dinheiro dentro de uma casa na Terra Firme

Policiais militares faziam incursão atrás de um homem, no bairro da Terra Firme, quando se depararam com uma situação inusitada. O suspeito estaria envolvido na tentativa de homicídio contra um comerciante no bairro do Guamá, na última quinta-feira, 12. A guarnição chegou ao local do imóvel e, ao invés do suspeito, encontrou R$ 195 mil em espécies armazenados num recipiente plástico. Além do dinheiro, foram encontradas drogas.

O dono da casa, que não teve o nome divulgado, alegou que não era dono dos entorpecentes, apenas do dinheiro. Ele explicou também que o valor seria oriundo da venda de uma casa, negociação que teria sido feita em 2018, e que preferiu não depositar o valor no banco.

Entretanto, devido à alta quantia de dinheiro encontrada e somada à descoberta dos entorpecentes, tudo foi apreendido e apresentados na Seccional Urbana de São Brás. O suposto dono da quantia também foi levado para a unidade policial, onde prestou depoimento.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca saber a real origem do dinheiro e a possível ligação do valor encontrado com atividades criminosas, uma vez que drogas foram apreendidas no local da ocorrência.

Imagem: Reprodução