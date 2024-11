Policial militar da reserva sofre atentado a bala e faca na Estrada da Ceasa

O Cabo PM Daniel, da Reserva da Polícia Militar, foi encontrado baleado e ferido a faca, com as mãos amarradas, todo ensanguentado, na rotatória de acesso ao mercado central, na Estrada da Ceasa, bairro do Curió-Utinga, periferia de Belém. O fato se registrou na noite de quinta-feira, 07.

A vítima, que não corre mais risco de morte, foi localizada por guardas da Ceasa e levada, em ambulância do SAMU, para uma unidade hospitalar da capital paraense, cujo local será mantido em sigilo por medida de segurança.

Segundo as primeiras informações, que não chegaram a ser confirmadas pelo Sistema de Segurança Pública Estadual, o homem foi localizado em um ponto bastante soturno, às margens da estrada. Não tivesse recebido socorro imediato, teria morrido. O baleamento ocorreu na região da cabeça, mas foi de raspão. Havia sinais de tortura e marcas de golpes de faca nas costas.

Este é o quarto policial do Estado atacado por criminosos em menos de uma semana. Outros três agentes já foram mortos somente neste mês.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais do bairro do Curió-Utinga