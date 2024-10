População de Salvaterra elege Valentim com 8.842 votos

Valentim Lucas de Oliveira, de 57 anos, do MDB, irá chefiar o Executivo Municipal de Salvaterra, na região de integração do Marajó, pelos próximos quatro anos. Ele foi eleito ontem, domingo, 06, prefeito com 8.842 votos, ou seja, 52,52% dos votos válidos.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o Tribunal, o resultado da eleição foi o seguinte: Valentim (MDB): 8.842 votos, 52,52% dos votos válidos; Seu Carlos (PSD): 7.100 votos, 42,17% dos votos válidos; e Professora Claudete (PCdoB): 893 votos, 5,30% dos votos válidos.

A eleição em Salvaterra teve 17.343 votos totais, o que inclui 178 votos brancos, 1,03% dos votos totais, e 330 votos nulos, 1,90%.

A abstenção foi de 2.919 eleitores, 14,41% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

QUEM É VALENTIM

Valentim de Oliveira é solteiro, tem nível superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de administrador. Ele declarou um patrimônio de R$ 175.000.

O vice-prefeito eleito em Salvaterra é Nivaldo, do UNIÃO, que tem 50 anos.

Os dois fazem parte da coligação Salvaterra de volta ao desenvolvimento, formada pelos partidos MDB, PP e UNIÃO.

VEREADORES

O eleitor de Salvaterra também escolheu vereadores e vereadoras que irão lhes representar durante os próximos quatro anos. Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato que vai de 2025 a 2028. Confira a lista dos eleitos a seguir:

Beto Angelin (UNIÃO) – 772 votos – 4,54%

Tico de Condeixa (PSD) – 675 votos – 3,97%

Jean Coelho (UNIÃO) – 642 votos – 3,77%

Preto do Frango (PSD) – 586 votos – 3,44%

Baixo Angelin (PSB) – 541 votos – 3,18%

Leite (PSD) – 540 votos – 3,17%

Diego Potência (PSB) – 530 votos – 3,12%

Dr Juan Monteiro (PSB) – 511 votos – 3,00%

Noelia Gonçalves (MDB) – 488 votos – 2,87%

Mayana Barbosa (MDB) – 407 votos – 2,39%

Saulo Araújo (SOLIDARIEDADE) – 351 votos – 2,06%

