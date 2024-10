Inscrições estaduais da Sefa Pará agora podem iniciar com numeração 75

A partir desta segunda-feira, 07, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) poderá emitir a Inscrição Estadual utilizando, como primeiros dois dígitos, o número 75. Anteriormente a Inscrição Estadual (IE) do Pará era iniciada com 15 mais uma sequência numérica de oito números e um dígito verificador.

De acordo com o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, a mudança tem sido programada há meses pelos técnicos da Sefa, a fim de fazer a transição com tranquilidade e tendo o tempo necessário para fazer ajustes no sistema, caso haja necessidade.

A diretora da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, Rosemary Fernandes, explica que, com a mudança, a partir de outubro a IE do Estado do Pará poderá ser iniciada pelo número 75, continuando os nove números (oito dígitos mais um dígito verificador). Não haverá alteração na quantidade de dígitos da IE.

“Percebemos que haveria o esgotamento da numeração iniciada com 15 e passamos a organizar a mudança. É importante que os contribuintes estaduais saibam que a partir deste mês haverá Inscrições Estaduais começando com o número 75 no Pará”, informa a diretora da Sefa.

Serviço:

O detalhamento sobre a IE do Pará está no seguinte link: http://www.sintegra.gov.br/Cad_Estados/cad_PA.html

Para dúvidas, contatar por ligação/mensagem o atendimento pelo telefone 0800.725.5533 ou email atendimento@sefa.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação