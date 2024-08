Portas abertas para a História: Semana do Patrimônio nos Museus do Estado com atividades gratuitas

Entre os dias 13 e 18 de agosto, o Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult) promove o evento “Preamar do Patrimônio”, em celebração à Semana do Patrimônio Cultural, cujo dia principal é 17 de agosto. A programação tem como objetivo valorizar e preservar o rico patrimônio cultural do estado.

A programação terá início nesta terça-feira (13), com a abertura da exposição “Repara Aí, Mana!”, que acontecerá das 9h às 17h, na Casa das Onze Janelas (Cojan). A mostra, que estará aberta até domingo (18), apresentará obras de artistas mulheres do acervo do SIMM/Secult. Entre quarta-feira (14) e sábado (17), a varanda superior da Casa das Onze Janelas (Cojan) receberá a visita ilustrada “Um Museu a Céu Aberto”, que destacará as edificações históricas e obras do complexo paisagístico Feliz Lusitânia.

Na quinta-feira (15) e no sábado (17), o Museu do Estado do Pará (MEP) convida para uma oficina de grafismo, inspirada na exposição “Bancos Indígenas do Brasil – Grafismos”. Nos dias 17 e 18, das 9h às 17h, o Museu de Gemas, no Anfiteatro do Espaço São José Liberto, receberá a exposição “Cartografia Social da Terra Firme”, organizada por Mailde Santos. A mostra apresenta maquetes e fotografias do bairro.

No mesmo dia, das 14h às 18h, o Museu Marajó, em Cachoeira do Arari, realizará uma feira cultural em parceria com a Cooperativa da Lojinha. O evento contará com artesanato e gastronomia.

Fotos: Bruno Cecim / Ag.Pará