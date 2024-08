O Arquivo Público celebra o Dia da Adesão do Pará com uma série de atividades especiais

Na próxima quinta-feira (15), é celebrado o Dia da Adesão da Província do Grão Pará à Independência do Brasil. Em alusão à data, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), promove por meio do Arquivo Público do Estado do Pará (APEP), uma programação de palestras, oficinas e exposição, a partir desta segunda-feira (12).

As atividades irão acontecer na sede do Arquivo Público, onde estão disponíveis documentos originais da época da adesão. Na manhã de hoje a programação iniciou com a palestra “Preciosos direitos: Independência, imprensa e a prisão de Felippe Patroni (1822 – 1823)” , e palestra “Nas lutas da liberdade: a celebração do dia 15 de Agosto nos jornais de Belém, na década de 1880”.

Já nesta terça-feira (13), ocorre a abertura da exposição “A Adesão do Pará à Independência nos documentos do Arquivo Público”, que ficará aberta até 30 de agosto. Ainda na terça-feira, começam as oficinas ministradas por servidores do APEP, que seguem até quarta-feira, 14. Serão três oficinas que irão ocorrer simultaneamente, de 9h às 12h, nos dois dias:

“Noções de preservação e conservação de documentos em suporte de papel”

“Leitura de documentos históricos”

“Identificação documental em inquéritos policiais (1960 a 1990)”

As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo e-mail apep.secult@yahoo.com.br. É necessário informar o nome completo, telefone e a oficina desejada.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará