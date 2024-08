Portel celebra o 127º Círio de Nazaré e arrasta pelas ruas da cidade mais de 14 mil romeiros

As ruas do município de Portel, na Região de Integração do Marajó, foram tomadas por milhares de fiéis na 127ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Devotos disputavam cada centímetro da corda que puxava a berlinda, marcando esse momento de fé e devoção da comunidade católica portelense.

A procissão saiu às 7 horas da capela do Divino Espírito Santo, no Bairro da Vila Velha. Pelas ruas, a imagem de Maria recebia homenagens dos fiéis. Para quem ia na corda, participando da procissão, foi difícil descrever a emoção.

“Este ano, é um ano de agradecimento. Ano passado, a gente veio pedindo pela saúde. Eu vim pedindo pela saúde da minha mãe, e vim na corda para demonstrar a minha devoção à Nossa Senhora de Nazaré”, disse a promesseira Eva Ladislau.

Segundo a diretoria do Círio, a estimativa é que 14 mil pessoas tenham participado das quase cinco horas de procissão. Pelo segundo ano consecutivo, a comunidade católica recebeu a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, vinda de Belém.

“A gente vem no meio, tentando estar próximo, ver o olhar de cada marajoara, de cada portelense, nessa experiência do Círio. Agarra, segura na corda de Nossa Senhora. E acreditar com a fé, esperança e o amor, a gente chega lá. E a única descrição é essa: a descrição da fé”, comentou o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, Frei Laércio Rodrigues.

Sem imprevistos, a procissão chegou à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz por volta das 11 horas da manhã, onde aconteceu a missa de encerramento desse momento de fé da comunidade católica de Portel.

DEVOÇÃO

“Agosto tem gosto de Maria , agosto tem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Portel. Este ano, temos como tema ‘Maria, uma jovem no meio do Povo’. Ser jovem é sinal de vitalidade, ternura, de amor, esperança e fé. Maria trouxe tudo isso em sua vida pois uma jovem temente e obediente a palavra de Deus.. E o Círio de 2024 foi transbordo de fé e de esperança, pois os cerca de 14 mil romeiros encheram as ruas de nossa cidade para fazer as suaz preces e agradecimentos, em senas emocionantes; a Imagem Peregrina vindo de Belém esteve mais um ano em nossa maior festa religiosa para nos dizer que não estamos sóZ, que a Mãe de Jesus está sempre conosco e nos sentimos acolhidos por ela”, disse Simone Carvalho, diretora da Festa de Nazaré em Portel.

HOMENAGEM

A alvorada do Círio neste ano de 2024 comemorou 20 anos de tradição. A comemoração ocorreu com uma homenagem de fogos, na extensão de umas das principais vias de Portel.

A Alvorada do Círio, o despertar do povo católico Portelense, levou às ruas de Portel, às 4 horas da manhã mais de mil e 500 motos e carros após o seu tradicional café da Alvorada.

Imagem: Ray Nonato