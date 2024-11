Preço da carne sobe e puxa inflação de alimentos

Em outubro, a inflação dos alimentos foi de 1,34% em São Paulo, representando a maior taxa mensal do ano. Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira (4), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A média do indicador foi de 0,8% para o período. O número foi puxado, principalmente, pelas carnes – em especial, a bovina.

O preço do boi gordo subiu de forma expressiva no início do mês e está em R$ 320, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

O preço da carne bovina teve alta de 3,15% em outubro. O aumento do preço teria como causa a menor oferta de bois e exportações. As informações são da Oeste.

Fonte: Pleno News Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil