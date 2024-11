Nova lesão de Neymar acende alerta para a Seleção Brasileira

Neymar, o icônico atacante brasileiro, voltou a ser notícia ao enfrentar novas lesões enquanto jogava pelo Al-Hilal na Champions League da Ásia. Durante a vitória do Al-Hilal por 3 x 0 sobre o Esteghlal, Neymar sentiu um desconforto na coxa após uma falta aos 30 minutos do segundo tempo. Apesar de tentar continuar no jogo, o desconforto forçou sua saída pouco depois.

Essa recente lesão levanta preocupações, especialmente porque Neymar estava apenas começando a retomar a sua carreira após uma séria lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afastou dos campos por um ano. Seu retorno foi oficializado em outubro de 2024, quando participou de uma vitória contra o Al Ain.

Qual é a importância da Champions League da Ásia para Neymar?

A Champions League da Ásia é atualmente a única competição em que Neymar está habilitado a jogar durante a temporada 2024/2025. Curiosamente, ele não foi registrado para atuar na Saudi Pro League. Essa situação destaca a relevância da competição asiática para o jogador e seu time, o Al-Hilal.

Depois de sua longa recuperação, Neymar demonstrou habilidades notáveis em campo, mesmo com o tempo de jogo reduzido. Na partida de retorno, ele realizou diversas ações ofensivas, mostrando estar pronto para contribuir com a equipe.

Como a lesão afetou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira?

A expectativa era de que Neymar se reintegrasse à Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Tais esperanças, no entanto, foram frustradas pelo técnico Dorival Júnior, que decidiu poupá-lo. Dada a complexidade de seu retorno e a preocupação com novas lesões, Neymar não será incluído nos jogos contra Venezuela e Uruguai.

Esta decisão foi baseada no tempo limitado que Neymar ainda teve em campo desde sua recuperação e o desejo de evitar pressão excessiva. O treinador enfatizou a importância de um retorno gradual, equilibrando as expectativas sobre o camisa 10.

Qual é o próximo passo no tratamento e recuperação de Neymar?

Enquanto Neymar se concentra na recuperação da recente lesão na coxa, sua participação futura dependerá da rapidez com que ele se recupera. Caso consiga uma recuperação rápida, o atacante deverá estar em campo para o próximo confronto do Al-Hilal contra o Al-Sadd na Champions League da Ásia.

A trajetória de Neymar na recuperação das lesões demonstra a resiliência do jogador em enfrentar desafios físicos significativos. Contudo, é essencial garantir que sua condição físical suporte o peso das exigências dentro e fora do campo, permitindo que ele continue a brilhar tanto em competições de clube quanto internacionais.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: Divulgação/Reprodução/Al-Hilal