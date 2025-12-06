segunda-feira, dezembro 8, 2025
Prefeitura de Belém reforça viagens para Mosqueiro no feriadão

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), vai reforçar o transporte coletivo com destino ao Distrito de Mosqueiro durante o feriado prolongado de Nossa Senhora da Conceição, entre os dias 5 e 8 de dezembro. A medida é para dar mais comodidade aos passageiros que se deslocam para a ilha para aproveitar a folga.

Serão 39 ônibus extras. O número de viagens e horários foi definido com base na análise técnica da Diretoria de Transportes da Segbel. Para garantir a mobilidade, fluidez e segurança dos usuários a secretaria vai fazer o monitoramento contínuo das atividades.

A linha Mosqueiro–São Brás terá como terminal a Praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida Ceará. Já em Mosqueiro, a chegada e saída das viagens será na rua Pratiquara, entre a 6ª e a 7ª Rua.

A operação seguirá até 21h35 na segunda-feira (08), com ajustes ao longo dos dias de acordo com os regulamentos do sistema municipal de transporte.

As empresas deverão apresentar evidências de circulação e garantir transparência e controle da quilometragem extra. Agentes de transporte acompanharão o fluxo de passageiros e poderão ajustar os veículos conforme necessidade para assegurar serviço regular e eficiente aos usuários.

Fonte e imagem: Agência Belém

