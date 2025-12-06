Igreja de Belém celebra a Imaculada Conceição de Maria

A Igreja Católica celebra na segunda-feira, 08, a Solenidade da Imaculada Conceição, um dos quatro dogmas marianos que professa a concepção pura de Maria em vista da sua missão de Mãe de Jesus. Na Arquidiocese de Belém as homenagens serão realizadas em todas as paróquias, com programação especial nas paróquias dedicadas à Imaculada Conceição nos bairros do Castanheira, Cidade Velha, nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, e no distrito de Benfica, município de Benevides.

Paróquia Imaculada Conceição (Rua Snapp, 09 – Castanheira): A festividade, com o tema “Imaculada Conceição, 25 anos de fé e devoção”, teve início no dia 29 de novembro e segue até 8 de dezembro com missa às 19h, celebrada por padres convidados, seguida de programação cultural. Na sexta-feira (05) a missa será celebrada por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Na segunda-feira, 08, Solenidade de Nossa Senhora da Conceição a paróquia estará aberta para visitação durante o dia, com Missa Solene às 7h, presidida pelo Pároco, Padre João Régis Araújo Teles. A Missa das 12h será presidida pelo Padre Antônio Garcês, Pároco da Paróquia São Raimundo Nonato. A Missa Solene de encerramento será às 17h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, seguida por uma procissão e programação cultural.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Rua Cesário Alvim, Cidade Velha): A festividade, com o tema “Filho, eis aí tua Mãe!” e iniciou dia 30 de novembro e segue até o dia 08, com novena às 18h, missa celebrada por padres convidados às 19h, seguida de programação cultural.

Na segunda-feira (08), Solenidade de Nossa Senhora da Conceição, a programação inicia às 6h com ofício de Nossa Senhora, às 7h Missa Solene presidida pelo Pároco, Padre Izidio Onofre. Ao longo do dia a paróquia ficará aberta para visitação e conta com missas às 9h, presidida pelo vigário paroquial, Padre Mailson Baêta, às 12h pelo vigário paroquial, Padre Roberto Vagner e às 17h a Missa Solene será presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Após a última missa haverá a Procissão Luminosa.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Praça matriz de Benfica): a festividade tem como tema “Nossa Senhora da Conceição, Mãe da Esperança, intercedei por nós!”. Segue até o dia 14, com novena às 18h30, missa às 19h e programação cultural a partir das 20h.

Na segunda-feira, 08, Dia de Nossa Senhora da Conceição, terá Missa Solene às 8h e às 18h presidida pelo pároco, Padre Oziel Ribeiro. No dia 14 de dezembro, terá o Círio das crianças às 7h e às 19h a Missa de encerramento da festividade presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição (Rua Manoel Barata, 339 – São João do Outeiro): A festividade tem como tema “Salve Maria… Vida, Doçura, Esperança Nossa!” e segue até o dia 8 de dezembro, com como o Ofício da Imaculada às 18h30, Missa da Festividade 19h e programação cultural.

Na segunda-feira, 08, Dia de Nossa Senhora da Conceição, a programação começa às 8h, com a missa da saída do Círio das Crianças presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém. À noite, às 19h, terá a Missa Solene da Padroeira e o aniversário da paróquia e o encerramento da festividade.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Avenida 16 de Novembro, Carananduba/Mosqueiro): A festividade tem como tema “Imaculada Conceição, somos peregrinos da esperança” iniciou no dia 28 de novembro e segue até o dia 8 de dezembro, com missa diária às 19h e programação cultural.

Na segunda-feira, 08, dia da padroeira, a programação começa a partir das 7h com Santa Missa presidida pelo Padre Leonardo Matias de Carvalho, vigário paroquial na Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças, às 12h a Santa Missa presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, às 18h, Terço e Ofício da Imaculada Conceição e às 19h Santa Missa de encerramento da festividade 2025 presidida pelo Pároco, Padre André Teles.

Fonte e imagem: Portal da Fundação Nazaré de Comunicação