Prefeitura de Santarém e Governo do Estado entregam ajuda humanitária a catraieiros de Alter do Chão

A Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, em parceria com o Governo do Estado, realizou na manhã de ontem, sexta-feira, 8, a entrega de ajuda humanitária às famílias de catraieiros do distrito de Alter do Chão, fortemente afetadas pela seca que assola a região. A ação atendeu 100 famílias com cestas de alimentos e água mineral, garantindo o suporte necessário em um momento de dificuldades para essa comunidade.

Os catraieiros, responsáveis pela travessia de turistas e visitantes entre a vila de Alter do Chão e a praia da Ilha do Amor, viram sua principal fonte de renda ser prejudicada pela severa estiagem. Com o nível extremamente baixo do rio, a travessia, antes feita por catraia, agora é realizada a pé, o que deixou as famílias sem fonte de renda.

O coordenador da Defesa Civil, Darlisson Maia, destacou a importância da ação emergencial para o alívio imediato das necessidades básicas das famílias afetadas.

“Essa ajuda humanitária chega em um momento crucial para os catraieiros e suas famílias. Eles dependem diretamente das condições do rio para sua subsistência, e a seca prolongada trouxe dificuldades extremas. A Prefeitura e o governo do estado se uniram para garantir que essas famílias tenham o mínimo necessário até que a situação se normalize”, afirmou Darlisson Maia.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar reforçou o compromisso da gestão municipal em apoiar os moradores de Alter do Chão e todos os setores impactados pela seca.

“Nossa gestão está atenta e sensível às dificuldades enfrentadas pelas comunidades que dependem do rio para seu sustento. Os catraieiros desempenham um papel fundamental no turismo de Alter do Chão, e essa crise hídrica afeta diretamente suas vidas. A ajuda de hoje é um passo importante, mas seguimos em diálogo constante com o governo do estado para buscar soluções duradouras que possam amenizar os impactos dessa situação”, destacou o prefeito.

A ação da Prefeitura de Santarém, em parceria com o governo do estado, visa não apenas atender às necessidades emergenciais das famílias, mas também oferecer suporte enquanto buscam alternativas para enfrentar as adversidades impostas pela seca severa, que desafia a economia e o bem-estar de diversas comunidades ribeirinhas.

Imagem: Agência Santarém