Preta Gil é hospitalizada após retomar tratamento contra câncer

Na última quinta-feira, 22, Preta Gil divulgou que ficou hospitalizada e realizou uma bateria de exames. Assim, a cantora descobriu que precisaria voltar com o tratamento contra o câncer.

Há oito meses Preta comemorava o fim do tratamento contra um câncer. A cantora só não contava, porém, que teria que voltar a fazer tratamento. De acordo com a assessoria da artista, ela “teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve”.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta”.

Aliás, vale lembrar que Preta Gil descobriu um tumor no intestino em janeiro de 2023. Assim, a cantora realizou mais de um ano de tratamento oncológico e se curou.

Fonte Famosos e Celebridades/Imagem: Reprodução/ Instagram/ @pretagil