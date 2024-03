Procon Pará encerra mutirão “Renegocia” e faz homenagem no Dia do Consumidor

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), encerrou o mutirão “Renegocia” nesta sexta-feira (15), data em que se comemora o Dia do Consumidor. O evento teve como objetivo ajudar os paraenses na negociação de suas dívidas de forma mais acessível e foi realizado ao longo da semana como parte da programação para celebrar os direitos dos consumidores.

Mais de 250 pessoas foram atendidas pelo mutirão. A renegociação de dívidas envolvendo faturas de energia elétrica e água esteve entre as principais demandas. A diretora do Procon, Gareza Moraes, explica como o evento foi planejado para proteger os consumidores.

“O superendividamento é um problema que já acontecia antes, mas se agravou com a pandemia. Pensando nisso, promovemos o mutirão para essas pessoas e também para que os fornecedores tenham um olhar diferenciado, tornando possível para os consumidores renegociar suas dívidas de forma justa, sem comprometer suas condições básicas de vida”, afirma Gareza.

Na ocasião, foi oferecido um café da manhã como homenagem ao público do Procon, além da distribuição de materiais de orientação sobre direitos do consumidor. Também foi apresentada a nova edição do Código de Defesa do Consumidor pelo Governo do Pará, atualizada com as leis mais recentes na área. “Fiquei sabendo do mutirão e vim para resolver uma dívida com o banco. Consegui resolver o que queria. E ainda ofereceram um café gostoso. Estão de parabéns!”, elogia Estela Maria, consumidora atendida no local.

Serviço – Em Belém, a sede do Procon funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 14h, na Rua Municipalidade, nº 1.636, esquina com a Travessa Soares Carneiro, bairro Umarizal. Há também atendimento na Estação Cidadania, que funciona no Shopping Pátio Belém, na Travessa Padre Eutíquio, e nas Usinas da Paz dos bairros Icuí e Cabanagem. E-mail de contato: proconatend@procon.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará Foto: Wagner Almeida NCS Seju