Programa Escola de Esportes abre inscrições para novas turmas

As inscrições para as modalidades de futsal, vôlei e basquete no Espaço Mestre 70 serão abertas na próxima quinta-feira (8) e sexta-feira (9). Crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, moradores do Guamá e adjacências, podem participar. As vagas são limitadas.

Para se inscrever no Programa Escola de Esportes da Sejel, basta comparecer das 9h às 15h, no Espaço Mestre 70. É obrigatório apresentar documentos como comprovante de residência e identidade.

Serviço – Inscrições para o Programa Escola de Esportes

Modalidades: futsal, basquete e vôlei

Inscrições gratuitas

Público: crianças e adolescentes de 9 a 17 anos.

Período das inscrições: 8 e 9 de Agosto – 9h às 15h

Local: Espaço Esportivo e Cultural Mestre 70 – Av. José Bonifácio, n° 2981, bairro do Guamá.

Dias e horários das turmas: Terça-feira e Quinta-feira

Manhã

Futsal – 8h às 10h

Vôlei – 10h às 11h30

Tarde

Futsal – 14h às 16h

Basquete – 16h às 17h30

Foto Reprodução: Vito Gemaque