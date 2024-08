Alerta: Líder do Comando Central dos EUA chega a Israel; entenda

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), general Michael Kurilla, chegou nesta segunda-feira (5) a Israel, que se prepara para a possibilidade de um ataque iminente do Irã e aliados, segundo informaram as Forças de Defesa de Israel (FDI).

Kurilla e o chefe do Estado-Maior das FDI, Herzi Halevi, “realizaram uma avaliação conjunta da situação em questões estratégicas e de segurança, bem como preparações conjuntas na região como parte da resposta às ameaças no Oriente Médio”, detalhou um comunicado militar israelense.

– As FDI continuarão a aprofundar seu relacionamento com as Forças Armadas dos EUA com base no compromisso de fortalecer a estabilidade regional – acrescentou.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, recebeu Kurilla em uma base militar em Tel Aviv e comentou que sua chegada “é uma tradução direta do apoio dos EUA a Israel”.

– Eles discutiram formas de expandir a coalizão internacional que confronta as atividades agressivas do Irã e aliados contra Israel e a desestabilização da região do Oriente Médio – afirmou um comunicado da Defesa israelense.

Gallant agradeceu aos EUA, o principal parceiro e fornecedor de armas de Israel, por “tomar medidas para fortalecer ainda mais as capacidades de defesa israelenses”.

Na viagem pela região, Kurilla deve visitar ainda a Jordânia e outros países do Golfo, de acordo com a imprensa local.

A visita ocorre no momento em que Israel se prepara para um ataque iminente do Irã e aliados, que prometeram vingar os recentes assassinatos do líder político do grupo islâmico Hamas, Ismail Haniyeh, e do principal líder militar do grupo xiita libanês Hezbollah, Fuad Shukr.

O primeiro assassinato ocorreu em um ataque em Teerã atribuído a Israel, e o segundo ocorreu em um ataque nos arredores de Beirute reivindicado por Israel.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com seus pares dos países do Grupo dos Sete (G7) para alertá-los de que um ataque do Irã e do Hezbollah poderia ocorrer dentro de 24 a 48 horas, de acordo com o portal americano “Axios”.

Segundo o site, o principal diplomata dos EUA enfatizou aos aliados sua crença de que tanto o Irã quanto o Hezbollah retaliarão as mortes de Shukr e Haniyeh.

O Irã, um inimigo ferrenho de Israel, mantém uma aliança informal com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, e a Jihad Islâmica na Cisjordânia, bem como com o Hezbollah no Líbano, os rebeldes houthis no Iêmen, a Resistência Islâmica no Iraque e outros grupos na Síria.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ IDF