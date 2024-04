Projeto sobre Sarney quer captar quase R$ 1 milhão na Rouanet

A história do ex-presidente José Sarney pode virar um livro em quadrinhos e um filme de média metragem. Para isso, o idealizador do projeto, Joaquim Haickel, deseja captar quase R$ 1 milhão pela Lei Rouanet e já apresentou o trabalho ao Ministério da Cultura.

O valor de R$ 999.990 foi apresentado para que a Guarnicê Produções consiga produzir um livro em quadrinhos com 80 páginas e um filme de 52 minutos que irão contar a vida do político de 94 anos, que foi presidente interino, vice-presidente e presidente do Brasil.

Haickel é o nome por trás da produtora, um homem de confiança da família Sarney com quem já trabalhou quando foi nomeado secretário de governo do Maranhão nas gestões de aliados da família, como de Roseane Sarney, que atualmente é deputada. Ele também é ex-deputado estadual e federal pelo MDB maranhense.

O idealizador do projeto também faz parte da Academia Maranhense de Letras, entidade da qual Sarney faz parte.

Fonte: Pleno News/Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado