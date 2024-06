Parárraiá marca a presença de 100 mil pessoas no primeiro dia de evento no Mangueirão, evento segue até domingo (16)

E o primeiro dia do Parárraiá -O São João da Amazônia, atraiu 100 mil pessoas no Estacionamento do Mangueirão, em Belém, na primeira noite do evento o público foi ao delírio com as apresentações comandada por Henry Freitas, Mari Fernandez e Luan Santana. Além das atrações nacionais super aguardadas pelo público, também teve muita regionalidade com Os Reis das Marcantes e o Super Pop fazendo a alegria do povo.

O destaque da noite vai para o cantor Henry Freitas, que esbanjou simpatia e carisma com o público, Beatriz que o dia “ Ele é super atencioso, carinhoso, ele é um amor de pessoa”, finalizou a fã.

na coletiva de imprensa o artista compartilhou um pouco sobre o sentimento de estar pela terceira vez no Pará, abrindo as apresentações de artistas nacionais no palco.

“Estou muito Feliz de estar aqui em Belém, é a nossa terceira vinda pra cá, primeira vez assim aberta para todo o público, eu tenho um carinho muito especial pelo Pará inteiro e tá aqui na primeira edição do Parárraiá me deixa feliz,” comentou Henry. Acompanhe a entrevista completa aqui.

A cantora Mary Fernandez comentou sobre como foi o esquenta em um restaurante na pedreira onde ela cantor junto com os fãs, antes de se apresentar no primeiro São João da Amazônia 2024. Acompanhe a entrevista completa aqui.

A primeira edição do Parárraiá, segue até domingo (16) e conta com um espaço gastronômico, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda, entre outras ações. O evento é gratuito com vendas de ingresso apenas para o camarote, a entrada é sempre a partir das 18h.

Parárraiá – São João da Amazônia

13 de junho: Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop. Quadrilhas Amor de Mensageiro e Encanto da Juventude.

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo. Quadrilhas Mocidade Junina e Sedução Ranchista

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro. Quadrilhas Rainha da Juventude e Balão de Ouro.

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao. Quadrilhas Paraíso Junino e Tradição Junina.

Local: Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita com venda de camarotes – site: www.brasilticket.combr

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará