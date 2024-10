Relembre: Jornalista Cid Moreira foi a voz da Bíblia no Brasil

Ao longo de sua extensa trajetória na comunicação, um dos projetos mais marcantes da carreira do jornalista e locutor Cid Moreira foi a locução da Bíblia. Em uma entrevista ao podcast PodPeople, no ano passado, ele contou detalhes de como esse projeto chegou até ele.

De acordo com Cid, o convite inicial foi para que ele fizesse a locução de algumas passagens bíblica famosas em um projeto que teria 12 volumes em CDs vendidos a R$ 3,90, mas que depois aumentou para 24 volumes.

– Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento – relatou o jornalista.

O projeto foi um sucesso de vendas e, de acordo com Cid, rendeu mais de R$ 60 milhões. Diante disso, o jornalista disse que teve a ideia de gravar a Bíblia inteira, projeto que ele levou para o produtor que participou do primeiro projeto, mas a proposta foi recusada.

A ideia, porém, não saiu da cabeça do jornalista e acabou se concretizando em 2011, após Cid ter conseguido o apoio de um empresário e filantropo.

– Levei seis anos gravando e hoje se não fosse essa ideia minha, não teríamos a Bíblia gravada – disse.

SOBRE CID MOREIRA

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos. Ele estava hospitalizado em um hospital de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, em tratamento contra uma pneumonia. O motivo da morte foi divulgado como insuficiência renal crônica.

Nascido no dia 29 de setembro de 1927, em Taubaté, São Paulo, Cid iniciou sua carreira no rádio em 1944, depois de ter sido descoberto por um amigo que o fez participar de um teste de locução na Rádio Difusora de sua cidade natal.

Já em 1951, o jornalista se transferiu para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga. Entre 1951 e 1956, Cid teve suas primeiras experiências na televisão ao apresentar comerciais ao vivo em programas como Além da Imaginação e Noite de Gala, ambos da extinta TV Rio.

A estreia de Cid no jornalismo televisivo, por sua vez, aconteceu em 1963, no Jornal da Vanguarda, também na TV Rio. No entanto, foi apenas seis anos depois, em 1969, que o jornalista foi escalado para a equipe do recém-lançado Jornal Nacional, primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil e onde ele seria o principal rosto por 26 anos, até deixar a bancada em 1996.

A partir da década de 90, Cid começou a se dedicar a outros projetos, como, por exemplo, a locução de textos da Bíblia. Inicialmente, ele foi convidado para fazer a gravação de 24 CDs com os trechos mais famosos do Livro Sagrado. Porém, em 2011, o jornalista finalizou o projeto de gravar a Bíblia na íntegra, ideia que resultou em um grande sucesso.

O jornalista também ficou conhecido por locuções famosas ao longo da história televisiva, como a realizada em 1999 para o quadro do ilusionista Mr. M, no Fantástico, da TV Globo, que ganhou uma proporção tão grande que fez o próprio artista visitar o Brasil no ano seguinte.

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a famosa vinheta “Jabulaaani!”, gravada pelo locutor em referência ao nome da bola utilizada naquele torneio, também teve enorme sucesso por todo o Brasil.

Fonte: Pleno NEws/ Foto: Rogério Fidalgo / AgNews