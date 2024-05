Remo e Tombense empatam em 0 a 0 no Baenão pela Série C

O Clube do Remo e o Tombense ficaram no empate sem gols (0 a 0) neste domingo (19), no Estádio Evandro Almeida – Banpará Baenão em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida foi marcada por um pênalti perdido para ambas equipes ainda no primeiro tempo.

Situação na Tabela

O Remo chegou aos quatro pontos e se manteve na 13ª posição da tabela. Já o Tombense, com o empate, somou 10 pontos e está na 4ª colocação.

Próxima rodada

O Remo volta a jogar no sábado (25), quando visita o Náutico, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, às 17h. Já o Tombense só volta a campo no dia 1º de junho, contra a Ferroviária, às 19h30.

Foto: ASCOM Remo