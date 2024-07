Polícia Civil desarticula grupo criminoso que realizava grilagem de terras, em Anapu

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou nesta terça-feira (9), a operação Ápia, para desarticular um grupo criminoso que atuava no município de Anapu com grilagem de terras.

Durante a operação, realizada em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), foi dado o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, sendo um para o suposto líder criminoso investigado por diversos homicídios na região. Além do cumprimento do mandado de prisão, os presos foram autuados em flagrante de delito.

Sobre a ação policial, Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, apontou que “o trabalho estratégico de planejamento dos agentes policiais foi um dos principais fatores que colaboraram para o êxito da operação que culminou nas prisões e apreensões de todo esse material que será periciado e analisado”, finalizou o delegado-geral.

No local do acampamento, foi encontrado uma cova onde havia um corpo em estágio avançado de decomposição. Além disso, houve apreensão de armas, rádios HT, munições, um colete da Polícia Civil, drogas e sementes para plantação e cultivo.

O titular da DRCO, delegado Fausto Bulcão, frisa o trabalho de levantamento para o combate a esse tipo de crime. “Trata-se de levantamento com relação a grupo armado/milícia voltada a crimes de pistolagem e grilagem de terra na região. As equipes realizaram os levantamentos durante as últimas semanas e ao identificar os líderes do grupo, bem como a localização do acampamento, foi deflagrada a operação”, disse o delegado.

A ação contou com o apoio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), por meio da Superintendência Regional de Altamira. Foram solicitadas a remoção e as perícias cabíveis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação