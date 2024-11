Roda de Conversa marca ‘Novembro Negro’ na Casa da Linguagem em Belém

Nesta quinta-feira, 28, a Casa da Linguagem será palco de uma roda de conversa em celebração ao “Novembro Negro”, mês que marca as lutas e resistências da população negra. O evento, promovido pela Associação dos Filhos e Amigos do Ilê Axé (AFAIA), vai começar às 14h, e é gratuito, com a emissão de certificado para os participantes. A iniciativa busca discutir a ancestralidade e as diversas formas de resistência da população negra, destacando as contribuições das comunidades quilombolas, de terreiro, do movimento negro, das escolas e da academia.

Com o tema “Que consciência negra é essa?”, o encontro contará com a participação de representantes de diferentes áreas, como Guinê Ribeiro (Movimento Negro), Waldirene Castro (Quilombo de Jambuaçu), Pai Denilson Silva (Comunidade de Terreiro), Prof. Ms. Celyne Soares (Academia) e Prof. Clívia Marissol (Educação Escolar). Além dos debates, batuques de tambores trarão uma conexão direta com tradições afro-brasileiras.

O babalorixá Edson Catendê, membro da AFAIA e mediador da roda, destaca a importância do evento para a valorização da história e das lutas da população negra no Brasil. “A consciência negra não é algo novo; ela está enraizada em séculos de resistência e busca por visibilidade. Precisamos pensar no papel das organizações na manutenção dessa consciência em um país que ainda invisibiliza nossos corpos e nossas histórias”, afirma.

Edson Catendê também enfatiza a necessidade de se reconhecer as desigualdades históricas que atingem a população negra, como o racismo estrutural presente na educação, cultura, renda e representatividade política.

Para Catendê, o evento reflete um esforço coletivo de valorização da herança africana e afro-brasileira. “Quilombos, terreiros, escolas, academias e movimentos sociais são espaços de resistência que preservam saberes e práticas fundamentais para nossa identidade. Essa rede é essencial para desafiar as estruturas que ainda perpetuam desigualdades.”

Wilson Moraes, técnico da FCP, explica: “nós, da Casa da Linguagem e FCP, temos plena consciência da importância de acolher todo e qualquer evento que seja expressão da luta contra o racismo e conscientização da importância dessa luta. Durante alguns anos, antes da pandemia, já vínhamos abrindo nossas portas e oferecendo nossos espaços para eventos desse tipo, principalmente nos meses de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra”, finaliza.

A Fundação Cultural do Pará, que administra a Casa da Linguagem, reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com o fortalecimento de debates que promovam a igualdade racial. Durante o mês da Consciência Negra, o espaço se transforma em um ambiente de diálogo e reflexão sobre os desafios e as conquistas da população negra no Brasil.

Serviço:

Roda de conversa “Que consciência negra é essa?”. Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição.

Quando: 28 de novembro, a partir das 14h

Onde: Casa da Linguagem – Av. Nazaré, 31, esquina com Assis de Vasconcelos.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará