Milei quer proibir que detentos mudem de prisão por gênero

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta terça-feira (26) que promoverá uma iniciativa para proibir que os detentos do país possam solicitar uma transferência para outra prisão por causa de sua identidade de gênero.

Durante uma cerimônia com as forças de segurança na Casa Rosada, sede do governo argentino, Milei citou uma série de casos recentes de detentos que recorreram à Lei de Identidade de Gênero para solicitar a transferência de uma prisão masculina para uma unidade feminina.

– Eles tentaram argumentar que, na realidade, eram mulheres que deveriam estar em uma prisão feminina, seja para tirar vantagem das mulheres presas ou para continuar com seus negócios, em condições mais brandas (…). Somente em um país cujos valores foram profundamente rompidos é que se pode permitir tal barbaridade – disse.

Milei afirmou que “essa estupidez está chegando ao fim” e que os sistemas penitenciários provinciais que não aderirem à medida estarão “premiando a criatividade dos criminosos” e “desrespeitando as vítimas”.

O anúncio foi feito em meio à repercussão nacional do caso de um prisioneiro em uma penitenciária na província de Córdoba que foi transferido para uma ala feminina com base em uma mudança de gênero, e ele foi acusado de ter abusado de uma detenta.

Por outro lado, Milei expressou apoio irrestrito às forças de segurança, que, segundo ele, “foram deixadas desamparadas por um Estado que está cansado de ignorá-las”.

– O Estado deve proteger as vítimas e punir os criminosos, e não proteger os criminosos e punir as vítimas – acrescentou, enfatizando que “os bons são os de azul”, fazendo uma referência à polícia, e dizendo que “os maus são os criminosos”.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni