Rúcula faz bem à saúde e não precisa estar só na salada

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas um em cada quatro brasileiros consome 400 gramas diárias de frutas e hortaliças, a média recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Se você também não alcançou o consumo recomendado, pode começar a incluir mais vegetais na alimentação com a rúcula, uma planta em maior abundância nessa estação.

A rúcula é uma planta de porte baixo e coloração verde-escura, com folhas alongadas e recortadas. A colheita pode ocorrer em alguns estados durante o ano todo, mas se adequa melhor ao período com temperaturas mais amenas.

Por sua versatilidade, combina com saladas frias e pratos quentes, e pode ser consumida crua, cozida, refogada e assada junto com sopas e temperos.

A rúcula possui as vitaminas A e C que atuam como antioxidantes e contribuem para a saúde dos olhos, pele e ossos. Essas vitaminas fortalecem a imunidade e ajudam a retardar o desenvolvimento de doenças relacionadas ao envelhecimento.

A planta também é uma boa fonte de betacarotenos, cálcio, ferro, potássio e fósforo, minerais essenciais na regulação da quantidade de água das células e que promovem o bom funcionamento do organismo.

Essa hortaliça ainda contém ômega-3 e vitamina K, que auxiliam na limpeza das artérias e na fabricação de proteínas que regulam a coagulação do sangue. Por ser uma boa fonte de fibras, também auxilia no bom funcionamento do intestino.

Uma característica interessante a ser observada sobre a rúcula é que a planta pode ser aproveitada de forma integral, evitando o desperdício de nutrientes. Apesar da sua versatilidade, a durabilidade da rúcula é pequena e ela deve ser preparada logo após a compra.

Caso haja a necessidade, a melhor forma de guardá-la é dentro de um saco plástico ou num pote dentro da geladeira. O importante é manter as folhas firmes. Quando ficam murchas, podem ser usadas junto com o talo em sopas.

Separe os talos que estão em melhores condições, lave-os em água corrente e corte-os em pequenos pedaços. Eles também podem ser aproveitados para fazer farofa ou para serem refogados junto a outros alimentos.

Pelo seu sabor acentuado, a rúcula pode ser utilizada no preparo de saladas com outros ingredientes mais suaves, tais como alface, manga e amendoim. Ela também pode ser uma boa substituta ao agrião e ao espinafre em omeletes. No preparo de pizzas, lasanhas, tortas e quiche, a hortaliça pode servir para o preparo de molhos e em receitas com queijos leves.

