Santarém Celebra 363 Anos com grande festa na Praça de Eventos

A noite de sexta-feira, 21 de junho, foi marcada por muita alegria e comemoração na Praça de Eventos da Avenida Anysio Chaves, onde mais de 25 mil pessoas passaram para celebrar os 363 anos de Santarém. A festa contou com uma programação musical diversificada que animou o público até altas horas da madrugada.

A abertura do evento ficou por conta da cantora de forró Renara Santos, ex-integrante da banda Mastruz com Leite, que trouxe sucessos do forró tradicional e contagiou o público com sua energia. Na sequência, a rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, subiu ao palco para um show histórico, utilizando efeitos especiais que encantaram a plateia.

“O carinho que recebi aqui em Santarém é algo indescritível. Foi uma noite mágica e estou muito feliz por ter feito parte desta celebração tão especial,” comentou Viviane Batidão.

O cantor Aldair Playboy seguiu com sua mistura de forró-funk, levantando a galera e mantendo a animação em alta. Para fechar a noite com chave de ouro, MC Dourado entregou uma apresentação marcante e contagiante, tocando e dançando ao som de vários ritmos que fizeram o público dançar até o fim.

À meia-noite, um dos momentos mais esperados aconteceu: a contagem regressiva para o parabéns à cidade, acompanhada de um bolo especial. O prefeito Nélio Aguiar participou do momento e destacou a importância da celebração para a cidade.

“Comemorar os 363 anos de Santarém ao lado de tantas pessoas queridas é um privilégio. Nossa cidade tem uma história rica e merece ser celebrada com toda essa alegria e união. Este evento reflete o espírito de Santarém e o amor de seu povo por nossa terra,” declarou o prefeito Nélio Aguiar.

O secretário de Cultura, Adson Wender, também compartilhou sua satisfação com o sucesso do evento: “A cultura de Santarém é vibrante e diversificada, e isso ficou evidente nas apresentações desta noite. Foi uma honra proporcionar um evento tão grandioso para nossa cidade.”

Entre os muitos santarenos que participaram da festa, Maria de Lourdes, moradora do bairro Santana, expressou sua felicidade: “Foi maravilhoso ver nossa cidade tão viva e animada. As atrações foram incríveis e é emocionante ver tanta gente unida para comemorar o aniversário de Santarém.”

A festa de aniversário de Santarém foi mais do que um evento; foi uma celebração da história, cultura e alegria de um povo que tem orgulho de sua terra. Para mais detalhes e fotos do evento, acompanhe os canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Santarém.

Imagens: Agência Santarém