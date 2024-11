Secretaria de Cultura empossa 42 conselheiros de cultura no município de Ananindeua

A Prefeitura Municipal de Ananindeua empossa nesta terça-feira, 05, 42 novos conselheiros e seus suplentes de cultura que cumprirão seus mandatos de novembro de 2024 a novembro de 2026 no município de Ananindeua. Sendo assim, 22 conselheiros são representantes do governo e 20 representando a sociedade civil.

O que faz um conselheiro de cultura?

Entre as atribuições dos conselheiros estão: fiscalizar a execução dos projetos culturais e a aplicação de recursos; emitir pareceres sobre questões técnico-culturais; participar da formulação de políticas públicas do governo estadual na área da cultura; incentivar a proteção do patrimônio cultural.

Sendo assim, o Conselho Municipal de Cultura (COMUC) tem como atribuições o incentivo à promoção e divulgação de história, dos valores humanos e das tradições locais, o desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com outros municípios, estados e países, a cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos.

A eleição para conselheiro aconteceu no mês de maio e junho deste ano. Para muitos municípios brasileiros, eventos como festas populares, por exemplo, são os grandes geradores de empregos e receita que, com isso, arrecadam recursos com os tributos para aplicar em outras áreas essenciais como saúde, segurança e educação.

Imagem: Divulgação