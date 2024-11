Seminário Novos Gestores, da CNM em Brasília, tem a participação de prefeitos e vice-prefeitos eleitos no Pará

Começou nesta terça-feira, 05, a primeira edição dos Seminários Novos Gestores, que reúne prefeitos e prefeitas eleitos dos Municípios da Região Centro-Oeste (exceto MS), Região Norte, além dos Estados do Maranhão e Piauí. Entre os presentes no local estão o prefeito e vice-prefeito eleitos de Santo Antônio do Tauá, Rodrigo Amorim e Junior Mutamba; o prefeito e o vice-prefeito eleitos de Muaná, Birizinho e Gilmar Nunes.

Rodrigo Amorim informou que está em Brasília para aprender mais e também, na busca de recursos para empreender no Tauá e, assim, proporcionar mais desenvolvimento e bem-estar para a população que o elegeu com grande maioria.

Outro prefeito eleito que corrobora com o pensamento de Rodrigo Amorim é o Birizinho, o qual, nesses dias em Brasília, irá percorrer os gabinetes dos deputados federais parceiros em busca de recursos para Muaná, que devem ser investidos ainda neste ano e a partir de 1º de Janeiro de 2025, quando ele estará assumindo a prefeitura da cidade marajoara que é terra do camarão.

“Buscar os conhecimentos principalmente de onde conseguir os recursos. Nós estamos iniciando a jornada e estamos perdidos, sem orientação e buscamos essa orientação para desenvolver um bom trabalho no Município”, disse um dos prefeitos que está em Brasília a participar do importante evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, que tem na presidência Paulo Ziulkoski.

Muitos gestores eleitos, como a prefeita eleita de Brejo de Areia (MA), Geyse Costa, esperam encontrar nestes dois dias, orientações e soluções para as localidades, além do auxílio da CNM. “Minhas expectativas são as melhores. Estamos aqui para buscar novas ferramentas e práticas para levar para a nossa cidade que funcionam”, disse um dos participantes do evento.

O prefeito eleito de Afuá (PA), Sandro Cunha, busca, entre as orientações diversas, entender como se dá a busca de mais recursos para o Município. “A expectativa é de buscar novos rumos para o Município, para o desenvolvimento, para a população e principalmente esse estreitamento dos Municípios e da CNM para buscarmos recursos nos Ministérios, dos nossos parlamentares para bem desenvolver os Municípios. Minha expectativa é de muitos trabalhos, grande desenvolvimento para a região, uma região carente e que precisa muito do apoio da CNM”, disse.

Imagens: Reprodução