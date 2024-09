Sefa apreende equipamentos eletrônicos subfaturados em Carajás

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, na Rodovia Transamazônica, em São João do Araguaia, sudeste paraense, apreenderam, na última terça-feira, 10, uma carga de equipamentos eletrônicos com valor subfaturado.

A equipe de fiscalização da Sefa em Jarbas Passarinho recebeu um alerta emitido pela Central de Monitoramento de Trânsito, com informação da placa do veículo, que foi parado e iniciada a fiscalização com base nos documentos fiscais.

A carga era composta por 4.000 fones bluetooth, 1.200 lanternas, 1.200 Fones comuns, 800 relógios, 400 Câmeras e 3.300 brinquedos.

“Foi constatada uma diferença significativa entre os valores declarados na nota fiscal e os praticados no mercado, totalizando R$ 253.358,00. Diante disso, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) cobrando imposto e multa devidos”, informou Rafael Brasil, coordenador da unidade Sefa de Carajás.

