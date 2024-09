Portel realiza a Copa Portel de Free Fire com 25 equipes, um evento pioneiro na Amazônia

Ainda repercute no Estado, especialmente no Marajó, a Copa Portel de Game, ou Copa Portel de Free Fire. O evento levou a emoção do jogo para um nível totalmente novo. Reunindo os melhores jogadores da região, a competição presencial foi uma verdadeira explosão de estratégia, habilidade e determinação, como disse um dos participantes do certame.

A Copa Portel de Free Fire teve competição braba, onde os participantes tiveram a oportunidade de mostrar suas habilidades e lutarem pelo título de campeão, um desafio intenso, com jogadas surpreendentes e uma atmosfera eletrizante que cativou a todos.

Essa prática de copa de game é pioneira na Amazônia Legal. “O Marajó saiu na frente e cada vez mais dando incentivo para essa prática que tantos adeptos no município de Portel e na Região Norte. Essa é a grande ideia, de se fazer competições para os jovens que gostam dessa prática, disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Idinor Ferreira.

A Copa Portel de Game presencial 2024 teve o apoio da Prefeitura de Portel por meio da Secelt.

A competição começou com total de 25 equipes, 18 das quais se classificaram para a semifinal e final presencialmente.

Para Idinor Ferreira, “é necessário o governo investir na inovação e ofertar eventos que despertem interesses pela tecnologia. O videogame lhe dá a capacidade de aumentar suas habilidades, além de aprender a superar a frustração de perder em um jogo. Ensina que para ser campeão é preciso praticar todos os dias e dar o melhor em si, como em qualquer competição esportiva”.

Assim, acrescenta que quem sai ganhando são os adolescentes que se dedicam dentro e fora da escola, e ainda têm a oportunidade de demonstrar sua capacidade de competitividade num evento grandioso como a Copa Portel de Free Fire.

Imagens: Ray Nonato/Divulgação