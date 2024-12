Sefa apreende Porsche zero km, avaliado em R$620 mil, em Dom Eliseu

Agentes de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreendeu, nesta quarta-feira, 18, um veículo importado da marca Porsche, zero km, avaliado em R$ 620.000,00.

“Um caminhão tipo cegonha apresentou notas fiscais de veículos novos para fiscalização. O veículo importado foi direcionado para a inspeção física, sendo constatado que era zero quilômetro e estava emplacado. O motorista apresentou nota fiscal do veículo, tendo como origem e destino a cidade de Embu das Artes, em São Paulo. Como a carga foi localizada entrando no Pará, a situação foi caracterizada como quebra de trânsito, quando a nota fiscal informa um local de entrega e a mercadoria é entregue em outro lugar”, explicou o coordenador da unidade Itinga, Gustavo Bozola.

O motorista informou que iria entregar os carros na capital paraense, Belém. A fiscalização fez diversas consultas em sistema, e foi identificado que o CPF da destinatária estava localizado em endereço em São Paulo.

A nota fiscal apresentada foi desconsiderada pela fiscalização e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 104.160,00 e o veículo ficou retido aguardando o pagamento.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação