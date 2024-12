Marisa Monte brinca com a ideia de participar de concurso de sósias na UFPA

Nesta quarta-feira (18/12), Marisa Monte usou suas redes sociais para comentar sobre o concurso de sósias promovido pela UFPA, que vem causando furor nas redes sociais. A cantora demonstrou interesse pela iniciativa e brincou sobre a possibilidade de participar.



“Tô vendo que tá disputadíssimo. E eu tô aqui já com meu disfarce pronta para ir também porque estou a fim de batalhar pelo menos pelo terceiro lugar. Talvez eu consiga”, escreveu Marisa em uma publicação no Instagram.



No mesmo vídeo, Marisa Monte brincou com a ideia de ter “sósias de papel” para aumentar suas chances no concurso, dizendo: “Tô indo com duas sócias do meu próprio time, assim não tem para ninguém!”



O concurso de sósias da Marisa Monte, com premiação para os três primeiros lugares, foi divulgado no X na última sexta-feira (13). A disputa acontece no dia 19 de dezembro, às 14h30.

Foto Reprodução Instagram