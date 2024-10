Segup monitora ações de segurança pública neste segundo turno das eleições municipais

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informa que as ações integradas das forças de segurança no 2º turno das eleições municipais tiveram início às 7h deste domingo, 27, na Região Metropolitana de Belém e em Santarém, Região do Baixo Amazonas. Toda a ação faz parte do planejamento montado para a “Operação Eleições 2024” que está sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regional, instalados em Belém e em Santarém. O centro instalado no município do oeste paraense fornece as informações ao comando estadual, por meio do sistema de monitoramento alimentado com os dados da região, e o Centro Integrado do Estado repassa as informações ao CICC nacional pelo sistema Córtex.

Para esta etapa foram empregados aproximadamente 1.740 agentes de segurança pública que reforçam o policiamento nas principais vias das cidades, em torno dos locais de votação, no atendimento nas Delegacias, além do monitoramento nos Centros Integrados. Cerca de mais de 1.400 agentes estão atuando na RMB, enquanto 260 estão distribuídos em Santarém. Há, ainda, o apoio de três embarcações, dentre elas uma blindada e 2 aeronaves dos Grupamentos Fluvial e Aéreo.

A atuação do Departamento de Trânsito Estadual (Detran) está presente na Região Metropolitana de Belém e interior do estado, garantindo o controle de equipes em campo, por meio da sala de comando, que identificará os fatores de risco para a segurança viária e fará, a partir daí, o controle de fluxo, interdição e desobstrução de vias, quando necessário, além do controle de acesso ao local de apuração dos votos, também caso haja necessidade. Caso ocorra algum acidente, o município deverá ser acionado para desobstruir a via e garantir a fluidez. O Detran poderá ser acionado em situações de crime de trânsito ou que envolvam veículos oficiais.

Ocorrências – Desde o início do pleito eleitoral até às 10h nenhuma ocorrência foi registrada relacionada a crimes eleitorais.

Lei Seca – Conforme a portaria publicada pela Polícia Civil estabelecendo às fiscalizações da Lei Seca em todo o estado, durante as eleições de 2024. A portaria proíbe, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h no dia 27. Até o momento, foram fiscalizados 100 estabelecimentos, 53 com aplicação administrativa e um fechado, em todo o território paraense.

Videomonitoramento – Por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop), o videomonitoramento está sendo feito no CICC, em tempo real, dos principais corredores de veículos e de pessoas, além dos principais locais de votação na Capital e Santarém, utilizando 271 câmeras na Região Metropolitana e 25 em Santarém, além das imagens dos 18 totens de segurança instalados em Belém, e também, dos 8 totens instalados na cidade de Santarém.

As informações dos Boletins da Segup serão atualizadas ao longo deste domingo, 27.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação