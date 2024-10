Polícia prende “novo Lázaro” acusado de roubos e mortes em Goiás

Na noite deste sábado (26), a Polícia Militar de Goiás (PM-GO) prendeu Antonio Luis Amorim Barbosa, em Luziânia (GO). Ele é considerado como de “alta periculosidade” por conta de cinco acusações de homicídio e duas de latrocínio.

O homem, de 36 anos, tem ainda em sua ficha criminal o registro de uma lesão corporal.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde o último dia 18.

Antônio foi direcionado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), em Luziânia. Ele chegou a ser chamado pela polícia de “novo Lázaro”, em referência a um bandido que aterrorizou o entorno do Distrito Federal, em 2021. As informações são do Metrópoles.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Globoplay